Amerikaanse Huis van Afgevaardigden keurt sancties op Russische pijplijn goed

In de VS heeft het Huis van Afgevaardigden twee sancties op projecten van Russische pijplijnen goedgekeurd. Het gaat om de Nord Stream 2 en Turkstream, die gas transporteren naar Duitsland, Turkije en Oost-Europa. De sancties maken deel uit van een wetsvoorstel over uitgaven bij defensie dat woensdag door het Amerikaanse Congres is goedgekeurd.

Volgens het wetsvoorstel zullen schepen die pijpen leggen op een diepte van meer dan 30 meter onder het zeeniveau sancties krijgen, net zoals alle buitenlanders die de schepen daarin bijstaan. Er zijn wel uitzonderingen voor als de nationale veiligheid bedreigd wordt of als de pijplijnen hersteld moeten worden.

Verwacht wordt dat de Senaat het wetsvoorstel tegen het einde van de week ook zal goedkeuren. Eerder liet president Donald Trump al weten dat hij het voorstel zal ondertekenen.

Met de sancties willen de VS zich wapenen tegen inspanningen om de relatie met Europa en Duitsland “te verzwakken”, aldus het wetsvoorstel.

bron: Belga