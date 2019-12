ABVV plant actie in januari om onderhandelaars onder druk te zetten

De socialistische vakbond ABVV plant een grote actie in januari om de federale onderhandelaars onder druk te zetten. Dat zegt voorzitter Robert Vertenueil vandaag in de kranten van Sudpresse. De vakbond houdt de politici vooral nauwlettend in het oog in verband met beslissingen die genomen zullen worden rond pensioenen, welzijn en sociale zekerheid. “Er is echt een aardverschuiving gebeurd toen de nieuwe informateurs de fakkel overnamen van Paul Magnette. Als de weinige linkse maatregelen die in de nota stonden, verdwijnen, zal dat voor ABVV een probleem zijn”, aldus Verteneuil.

De vakbond, die in de aanloop naar de verkiezingen een verlaging van de pensioenleeftijd tot 65 jaar had geëist, roept de toekomstige federale regering op om de eindeloopbaan volledig te herbekijken. De leeftijd is slechts een symbool en alles moet van nul worden herbekeken, zegt Verteneuil.

De vakbondsman vindt het “interessant” dat er bij rechts een bewustzijn is rond een minimumpensioen van 1.500 euro, maar waarschuwt ook dat dit het nettobedrag moet zijn, niet het brutobedrag. En deze maatregelen mogen de sociale zekerheid of andere openbare diensten niet afzwakken, aldus Verteneuil, die in het bijzonder bezorgd is over de hoge prijzen van de rusthuizen.

Om druk te zetten op de federale onderhandelaars plant ABVV “een grootschalige actie” in januari. “Als we in de richting gaan van rechtse maatregelen of van een Zweedse coalitie bis, dan volgen er acties, die steeds zwaarder worden”, klinkt het. Een staking is niet uitgesloten, “maar daar zijn we nog niet”, zegt Verteneuil.

bron: Belga