Zijn Cara Delevigne en Ashley Benson uit elkaar? Ashley geeft antwoord

Dinsdag hoorde Twitter het even donderen in Keulen. Model Cara Delevigne postte namelijk de volgende boodschap: “Ashley en ik zijn uit elkaar.” Een nieuwtje dat niemand had zien aankomen. Cara Delevigne en Ashley Benson maakten hun relatie in de lente van dit jaar bekend en tot voor kort leek er geen haar in de boter te zitten.

Sommige celebrities lopen haast te koop met hun privéleven, andere doen net hun best om er zo weinig mogelijk over los te laten. Delevigne behoort duidelijk tot die tweede categorie en het feit dat ze de breuk op Twitter aankondigde, deed bij heel wat mensen dan ook de wenkbrauwen fronsen.

“Nope”

Ook Benson praat normaal gezien weinig tot niet over haar privéleven, maar de actrice zit momenteel in Duitsland voor een fanevent van ‘Pretty Little Liars’ en geniet daar van de plaatselijke glühwein. Toen een fan onder haar Instagramfoto vroeg of zij en Delevigne uit elkaar waren, reageerde ze kort maar krachtig: “Nope.” Fans van het celebritykoppel kunnen dus opgelucht ademhalen.