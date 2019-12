‘Vlaamse Netflix’ nog niet van tafel

De Vlaamse regering wil nog altijd een platform oprichten voor Vlaamse tv-content. “Noem het de ‘Vlaamse Netflix’, noem het zoals je wil. De Vlaamse mediaspelers moeten de krachten bundelen om ervoor te zorgen dat de Vlaamse content ook vindbaar blijft en tot bij de consument raakt”, zegt Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V).

In het Vlaamse regeerakkoord maakte de regering een opening voor de ‘Vlaamse Netflix’, zonder dat het woord ‘Netflix’ er effectief in te lezen staat. “In de Vlaamse mediasector wordt gewerkt aan een betalend niet-lineair aanbod met focus op Vlaamse content. Aangezien de VRT de grootste catalogus heeft inzake Vlaamse kwaliteitsvolle fictieproducties vragen we aan de VRT om vanuit een rendabel businessplan in dit project mee te stappen”, luidde het.

Beslissend moment

Dalle herhaalde die intentie gisteren tijdens het mediacongres Media Fast Forward in The Egg in Brussel. Volgens de mediaminister staat de mediasector “op een belangrijk moment voor de toekomst van onze media in Vlaanderen”. “Ik zou zelfs zeggen: een beslissend moment.”

De minister benadrukte dat de Vlaming anno 2019 “het nieuws en entertainment radicaal anders dan voorheen consumeert”. “Meer dan de helft van de 16- tot 34-jarigen kijkt vandaag naar Netflix in Vlaanderen. Het aantal tv-abonnementen daalt jaar na jaar, terwijl het aandeel van smart-tv’s blijft toenemen. Meer dan 8 op de 10 Vlamingen heeft een smartphone en bij onze jongeren is sociale media de belangrijkste nieuwsbron.”

Internationale uitdaging

Volgens Dalle zijn de Vlaamse media niet langer de belangrijkste concurrenten onder elkaar. “De echte uitdagingen liggen internationaal. Dat laat zich ook voelen op de advertentiemarkt. Het is moeilijker dan ooit om op te boksen tegen Facebook en Google. Reclamebudgetten worden kleiner of gaan naar andere spelers.”