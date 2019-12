VIDEO. Vrouw neemt lift mét leiband, maar vergeet hondje. Voorbijganger voorkomt drama.

Een attente man heeft mogelijk het leven gered van een hondje. Zijn baasje stapte een lift in met de leiband in haar handen, maar het hondje bleef achter.

Johnny Mathis nam onlangs de lift in een appartementsgebouw in Houston, in de Amerikaanse staat Texas. Toen hij uitstapte, wandelde een vrouw de lift in. Ze had een leiband vast, maar haar hondje, een Dwergkeeshond, volgde haar niet mee de lift in. De liftdeuren sloten en de lift vertrok naar de zesde verdieping.

De alerte man zag het gebeuren en haastte zich om de hond los te maken van de leiband. Dat lukte net op tijd, maar voor hetzelfde geld werd het hondje meegetrokken, met alle verschrikkelijke gevolgen van dien. “Dit had veel erger kunnen aflopen, maar gelukkig kon ik helpen. Ik ben enorm opgelucht dat het goed afliep. Ik hoop dat mensen beseffen dat zelfs het kleinste moment van onoplettendheid een drama kan veroorzaken. Het kan iedereen overkomen”, schreef hij op Twitter.

This could have been a lot worse but thankfully I could help. I’m glad it ended the way it did, truly. All this attention wasn’t my intention but I hope awareness to situations like this are brought to everyone’s attention. It could happen to anyone. A second is all it takes.

