VIDEO. IJsberen openen de jacht op drone

Niets zo hartverwarmend op koude winterdagen als een grappig dierenfilmpje. IJsberen passen bovendien goed bij de tijd van het jaar en zien er ook nog eens erg schattig uit – als je niet te dichtbij komt tenminste.

In het Russische Ryrkaypiy kon een drone op heel wat aandacht van de plaatselijke ijsberen rekenen. Terwijl het stukje technologie over het ijs zoefde, zetten de beren de jacht erop in. Telkens weer steken ze hun hoofd door het ijs, om er vervolgens achter te komen dat het vliegende voorwerp alweer van positie is veranderd.