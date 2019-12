Tickets Eurovisiesongfestival binnen 20 minuten uitverkocht

Het Eurovisiesongfestival vindt komend jaar in Rotterdam plaats, meer bepaald in Ahoy. De ticketverkoop ging vandaag om 12 uur van start, maar mooie liedjes duren niet lang. Na 20 minuten waren alle plaatsen voor de twee halve finales en de finale al uitverkocht, meldt NPO.

Het gebeurt niet vaak dat de liveshows van het Eurovisiesongfestival zo dichtbij plaatsvinden en ook heel wat Belgen zaten om 12 uur wellicht aan hun computerscherm gekluisterd om een ticket te bemachtigen. Wie er niet snel bij was, was er echter aan voor de moeite: de verkoop duurde welgeteld 20 minuten.

Tweede en derde kans

Gelukkig is er ook goed nieuws. Tijdens deze eerste verkoopronde werden namelijk niet alle beschikbare plaatsen aangeboden. Ook in januari, wanneer aangekondigd is welke landen in welke halve finale aantreden, en midden maart kunnen gegadigden nog hun kans wagen. Voor de negen shows (halve finales, finale en repetitierondes) zijn er in totaal 65.000 plaatsen beschikbaar. Twee derden zijn bestemd voor het publiek, een derde gaat naar de delegaties van de verschillende landen, officials en sponsors. De halve finales vinden plaats op 12 en 14 mei 2020, de finale staat gepland voor 16 mei. Hooverphonic zal in Rotterdam de Belgische eer verdedigen.