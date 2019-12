SOUNDCHECK. Tine Reymer schudt de rebel in zich wakker: “Plots kwam het besef dat ik al heel lang niet meer uit de bol was gegaan”

Muziek maken omdat het hart dat nu eenmaal vraagt. Grote verhalen of een sappige insteek om aandacht te trekken had Tine Reymer niet nodig. Wel een verzameling pure, wondermooie songs die op ‘Rebel Heart’ na elke luisterbeurt blijven groeien en verrassen.

Naast een goed gevulde acteercarrière (o.a. ‘Sedes & Belli’, ‘Windkracht 10’ of ‘Loft’) is Tine Reymer steeds actief geweest als zangeres en songschrijfster. Begonnen met Flowers For Breakfast, mee op het podium met El Tattoo del Tigre en inmiddels toe aan haar derde soloalbum. ‘There You Go, My Love’ uit 2006 bracht ze onder de naam Billie King uit. Reymer schreef alle songs voor die plaat – met o.a. Isolde Lasoen en bassiste Chantal Willie van Zap Mama in de band – en droeg ze op aan haar in 2003 bij een ongeluk overleden broer Lucas. ‘Thrill My Soul’ uit 2015 staat nog steeds fier overeind en ook de songs op ‘Rebel Heart’ – uitgebracht onder haar eigen naam Reymer – hoeven zich geen zorgen te maken om het overschrijden van een bepaalde versheiddatum.

‘Rebel Heart’ is buiten een werkelijk prachtige opener ook de titel van een album met negen zeer persoonlijke songs die tegelijkertijd van iedereen kunnen zijn.

«Het zijn kleine verhalen, observaties of bedenkingen zoals bijvoorbeeld in ‘The Woods’ over iemand op de rand van een zenuwinzinking. Kijk maar eens om je heen en je vindt meteen enkele mensen die een burn-out hebben gehad of er dichtbij in de buurt komen. Het bange maar evengoed trotse moederhart spreekt dan bijvoorbeeld in ‘Into These Arms’ of ‘Rise’. De kunst van het loslaten, de onmacht als moeder maar ook het vertrouwen in je eigen kinderen.»

Terwijl ‘Velvet Gloves’ verwijst naar iemand uit de muziekwereld die je ooit aansprak over je uiterlijk.

(lacht) «Je moet weten dat de werktitel voor dit album ‘Midlife!!!’ was, maar dan leg je in deze tijden van vluchtige schoonheid en aandacht niet bepaald een sterk commercieel plan voor. Op mijn 45ste zit ik op een scharniermoment in mijn leven. Ik heb al heel wat gedaan waar ik met trots op kan terugblikken en tegelijkertijd staat er nog een hele toekomst voor de deur. Wat moet ik dan doen in een business waarin jeugdigheid en schoonheid doorslaggevend zijn voor succes of wat dan ook? Moet ik me laten bijwerken in de hoop tien of twintig jaar jonger te lijken? Liever niet en het zou ook geen goed signaal zijn naar mijn tienerdochters toe. Ik ben wie ik ben, doe wat ik doe en probeer me daar goed bij te voelen.»

Heel wat mensen zetten hun leven op een soort ‘standby modus’ en functioneren zonder zich al te veel vragen te stellen. De titel indachtig zit er nog voldoende rebellerend DNA in je systeem om niet in te slapen.

«Buiten het feit dat Madonna ook een album heeft met dezelfde titel sta ik nog steeds achter de keuze van ‘Rebel Heart’. Ik had al enkele songs in de studio opgenomen toen dit nummer zich aanbood. Wanneer je aan het schrijven bent, lijkt het wel of er bepaalde kanalen openstaan die zich onbewust aandienen. Dan gebeurt het dat er zich plots een song als ‘Rebel Heart’ aandient. Ik wilde het nummer zeker opnemen en het is naar mijn mening ook de mooiste song op de plaat. Ik schreef het toen iemand me vertelde over een lekker waanzinnig feestje en ik moest vaststellen dat het al bijzonder lang geleden was dat ik zelf nog eens flink uit de bol was gegaan. Soms dreig je wat in slaap te vallen en dit nummer verwijst naar een periode dat ik revolteerde op de nonnenschool door bijvoorbeeld mijn haar af te knippen of een piercing liet zetten.»

Het feit dat je dit album in eigen beheer uitbrengt, bewijst ook al dat je weigert te berusten.

«Klopt. Ik heb de teugels zelf in handen en hoef nergens te smeken om iets gedaan te krijgen. Ik had de volledige creatieve vrijheid en vind dat ik nu veel betere songs schrijf dan tien of twintig jaar geleden. De keerzijde is dat je zelf een dikke 30.000 euro moet investeren en je hoopt dat je die zal terugverdienen om weer een nieuwe plaat te kunnen maken. Maar ik schrijf nu eenmaal dolgraag liedjes en dat wil ik blijven doen zonder me vragen te stellen over mijn leeftijd, hoe ik er uitzie of wat dan ook. Ik noem mezelf ook geen actrice, al doe ik dat altijd met volle overgave. Mijn muzikaal talent koester ik meer en schat ik ook hoger in.»

‘Rebel Heart’ heeft de tijd gehad om voldoende te rijpen. Samen met producer Tom Pintens ben je zowel qua klank als arrangementen stijlvol en gedetailleerd te werk gegaan.

«Tom is een compagnon de route. We waren elkaars eerste jeugdliefde, speelden samen in Flowers For Breakfast en zijn na de breuk zeer goede vrienden gebleven. Tom is mijn muziekbroeder die knopen kan doorhakken en mij ook als muzikante kan uitdagen. De plaat heeft kunnen rijpen maar we hebben er wel op gelet van de spontaniteit niet dood te knijpen. Ik kan me nu na al die jaren echt een singer-songwriter noemen. Ik ben fier op wat ik maak en besef dat het potentie heeft om mensen te raken. Ervaring is binnen een bepaald segment van de muziekindustrie geen voordeel maar dan zoek je gewoon de beste weg om rond die verwachtingen te laveren zonder jezelf te verliezen.»

Dirk Fryns

‘Rebel Heart’ verscheen op 11 november. Tine Reymer staat op 17 december in de Ancienne Belgique.