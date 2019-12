Nicht van Matthias Schoenaerts deelt krachtige boodschap in pakkend nummer: “Voor Europa, voor dit land”

Ellen Schoenaerts, de kleindochter van wijlen Julien Schoenaerts, hekelt in een prachtig nummer het huidige beleid in ons land. “Wil er iemand even komen met een visie en wat dromen en een toekomst voor dit tranendal? Want mensen zijn hier bang”, klinkt het onder meer.

In een snedige column op de website van VRT NWS trok Ellen Schoenaerts (38) donderdag van leer tegen het politieke beleid van vandaag. Daarin hamert de Antwerpse muzikante en onderneemster erop dat het dringend tijd wordt om de échte problemen, zoals armoede, aan te pakken en dat het stilaan gedaan mag zijn met de politieke spelletjes.

Humaan ideaal

Die boodschap zet Schoenaerts nog eens kracht bij in het nummer ‘Voor Europa’, dat ze samen maakte met Tijs Delbeke, Liesa Van Der Aa en Ephraim Cielen. In de aangrijpende videoclip spelen onder meer Leen Dendievel, Julie Cafmeyer en Steve Aernouts mee. “We zoeken iemand met een stem, een humaan ideaal, die ons niet wil doen geloven in een kleutertjesverhaal. Waar er alleen nog links en rechts is en de twee tegen elkaar. Iemand die ziet hoe het echt zit en zich daartoe ook verhoudt. Voor Europa, voor dit land, voor ons samen allemaal”, zingt ze.