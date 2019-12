Justin Bieber kondigt langverwachte comeback aan

Fans hebben er lang op moeten wachten, maar in 2020 zou dan eindelijk de grote comeback van Justin Bieber op de planning staan. De Canadese zanger kondigde dat vannacht aan via een cryptische boodschap op Twitter.

Er deden al langer geruchten de ronde dat Bieber aan een nieuw album zat te werken. Hijzelf liet dit jaar enkele aanwijzingen los en hij werd ook meermaals gespot toen hij een dansstudio in Los Angeles verliet – wat erop zou kunnen wijzen dat Bieber zich podiumklaar aan het maken is.

‘Purpose’

Heel wat fans sprongen vannacht een gat in de lucht toen ze de boodschap van de zanger op Twitter zagen voorbijkomen. De post op zich heeft weinig bijzonders: er staat alleen 2020 tegen een achtergrond van sterren te lezen. Maar het zou weleens kunnen bevestigen dat Biebers comeback volgend jaar werkelijkheid wordt. De afgelopen jaren was de zanger weliswaar in verschillende nummers te horen (o.a. in ‘Despacito’ met Luis Fonsi en ‘I don’t care’ met Ed Sheeran), maar zijn laatste album dateert alweer van ‘Purpose’ in 2015.