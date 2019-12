Dit waren de populairste zoektermen op Google in 2019

Sla je er de zoekgeschiedenis van de gemiddelde internetgebruiker op na, dan staan je heel wat verrassingen te wachten. Mensen zoeken de gekste dingen op en gebruiken Google bijna als een persoonlijke rariteitenencyclopedie. Maar er zijn ook onderwerpen die ons allemaal aanbelangen.

Naar jaarlijkse gewoonte maakt Google met ‘Year in Search’ de meest trending zoekwoorden van 2019 bekend. De lijsten vertellen welke onderwerpen het afgelopen jaar het vaakst werden opgezocht in België.

WtFOCK

Dit jaar staat ‘wtFOCK’ bovenaan de lijst, de populaire reeks die het reilen en zeilen van een groepje tienerjongens en -meisjes volgt. ‘Love Island’, op plaats vier, volgde tien jonge singles in een luxueuze villa die maar één doel voor ogen hadden: de ware liefde vinden. Op het vlak van actualiteit staat dit jaar de Stemtest hoog in de lijst, net als de Notre-Dame in Parijs, Karl Lagerfeld en Julie Van Espen. Er prijken ook tal van sportgebeurtenissen in de lijst van Google, waaronder de Tour de France, Wimbledon en Jupiler Pro League.

Algemene top 20

wtFOCK Julie Van Espen Tour de France 2019 Love Island Stemtest iPhone 11 Notre-Dame de Paris Julen Wimbledon 2019 Karl Lagerfeld Eurovision 2019 Afrikacup 2019 Mobiscore Cameron Boyce Luke Perry Paasvakantie 2019 Verkiezingen 26 mei 2019 Jupiler pro league 2019 VTM Go WK voetbal vrouwen 2019

How to…

Gelukkig is er niet alleen ruimte voor serieuze onderwerpen. Google toont bijvoorbeeld ook welke vragen we het vaakst aan de zoekrobot stellen. Vooral de tweede is de moeite waard. Helaas voor ons is er geen lijstje gemaakt van de gekste vragen die de Belgen dit jaar invoerden.