BIZAR. Mysterieuze massadood van spreeuwen zet politie voor raadsel

Wie weleens naar de Duitse Netflix-serie ‘Dark’ heeft gekeken, krijgt vast kippenvel door verder te lezen. Op het Welshe eilandje Anglesey stuitte de politie namelijk op niet minder dan 225 dode spreeuwen, die schijnbaar zonder reden massaal aan hun einde waren gekomen. Is er – net zoals in ‘Dark’ – sprake van een tijdreiziger of moet de uitleg elders gezocht worden?

Het was een dag als een ander in het Welshe Anglesey toen de politie werd opgeroepen omwille van een mysterieuze zaak. Niet minder dan 225 dode spreeuwen lagen verspreid over het wegdek, op een relatief kort stuk weg. Ook in de heggen aan weerszijden van de straat werden vogels gevonden, maar in de velden rondom was geen enkele dode spreeuw te bespeuren.

Geheim

Ook de politie vond aanvankelijk geen verklaring voor het fenomeen. De North Wales Police deelde op Twitter de volgende boodschap: “Velen onder jullie zullen op sociale media een filmpje hebben zien voorbijkomen van een incident in Anglesey waarbij talloze spreeuwen werden gedood. We weten niet hoe dit is gebeurd. Er liggen ongeveer 225 spreeuwen op het wegdek en vele andere in de heggen errond. In het weiland rondom valt echter geen spreeuw te bespeuren, wat erg raar is. We werken nu samen met enkele officieren van de Animal & Plant Health Agency, die enkele spreeuwen zullen onderzoeken op gif of om het even welke andere doodsoorzaak.” Intussen heeft de politie aangekondigd dat ze mogelijk de oorzaak voor de verdachte overlijdens gevonden hebben, maar voorlopig wordt het onderzoek nog geheim gehouden.