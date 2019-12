Wereldwijd 250 journalisten in gevangenis, vooral in China en Turkije

In 2019 zijn in totaal 250 journalisten opgesloten in de gevangenis. Vooral China en Turkije hebben streng opgetreden tegen kritische verslaggevers. Dat blijkt uit cijfers die de in New York gevestigde ngo CPJ (Committee to Protect Journalists) vandaag heeft bekendgemaakt. China heeft de meeste journalisten achter tralies gezet (48), maar wordt op de voet gevolgd door Turkije (47). Daarnaast wordt ook in landen als Saoedi-Arabië (26), Egypte (26), Eritrea (16), Vietnam (12) en Iran (11) erg repressief opgetreden. De meeste opgesloten journalisten worden ervan verdacht “staatsvijanden” te zijn of valse informatie te hebben verspreid.

In Turkije is het aantal opgesloten journalisten afgenomen in vergelijking met 2018 (toen: 68), maar volgens CPJ wijst dit absoluut niet op een betere persvrijheid in dat land. De daling wordt vooral toegeschreven aan de inspanningen van president Recep Tayyip Erdogan om onafhankelijke en kritische journalistiek aan banden te leggen. Meer dan honderd mediabedrijven zijn door de regering gesloten en journalisten worden vervolgd wegens “propaganda voor terrorisme”. Heel wat journalisten hebben daardoor hun job verloren of zijn geïntimideerd, stelt de ngo.

Wereldwijd ligt het aantal opgesloten journalisten iets lager dan in 2018 (255), al gaat het volgens de statistieken van CPJ nog altijd om het op vier na hoogste cijfer sinds het begin van de jaren negentig.

Bron: Belga