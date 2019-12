“Weinstein en 10-tallen vermeende slachtoffers eens over schikking van 25 miljoen dollar”

Harvey Weinstein en de raad van bestuur van zijn intussen failliete filmstudio hebben met tientallen vermeende slachtoffers van de gevallen filmproducent een akkoord bereikt over een voorlopige schikking van 25 miljoen dollar. Dat bericht de New York Times woensdag. Daardoor zou Weinstein geen schuld moeten bekennen en zelf ook niks moeten betalen aan de slachtoffers van zijn seksueel wangedrag, aldus advocaten die betrokken zijn bij de onderhandelingen. De voorgestelde schikking heeft de voorlopige goedkeuring van de belangrijkste betrokken partijen. Meer dan dertig actrices en voormalige medewerksters van Weinstein, die de ex-filmproducent beschuldigen van misdrijven gaande van seksueel grensoverschrijdend gedrag tot verkrachting, zouden delen in de schadevergoeding. Eventuele andere eisers kunnen zich de komende maanden nog melden.

De rechtbank moet nog groen licht geven voor de schikking, aldus de New York Times, en alle partijen moeten de deal ondertekenen. Verzekeringsmaatschappijen die de Weinstein Company, de voormalige filmstudio van Weinstein, vertegenwoordigen, zouden het bedrag uitbetalen. De uitbetaling zou deel uitmaken van een grotere schikking ter waarde van 47 miljoen dollar die ook bestemd is voor andere schuldeisers van het failliete bedrijf.

Het proces tegen Weinstein gaat normaal op 6 januari van start. Woensdag nog werd zijn borg om op vrije voeten te blijven, verhoogd tot 5 miljoen dollar. Volgens het openbaar ministerie heeft de ex-filmproducent meerdere inbreuken gepleegd op het dragen van de elektronische enkelband.

De 67-jarige Weinstein wordt door meer dan tachtig vrouwen, onder wie sterren als Angelina Jolie, beschuldigd van seksueel misbruik. Hij beweert dat alle seksuele handelingen met wederzijdse instemming plaatsvonden.

bron: Belga