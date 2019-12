Vrijspraak volgt na schikking in monsterproces Omega Diamonds

Op 5 februari 2020 herstart het proces tegen Omega Diamonds voor het hof van beroep van Gent. Maar wegens een schikking tussen de partijen en de douane is de strafklacht vervallen en zal de vrijspraak volgen, zo meldt Knack vandaag. Omega Diamonds importeerde tussen 2003 en 2008 364 zendingen ruwe diamant uit Zwitserland en de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens Douane en Accijnzen had het bedrijf daarvoor invoervergunningen verkregen op basis van onvolledige en onjuiste informatie. Dat betwistte Omega Diamonds.

In 2013 sloten de toplui van Omega Diamonds al een minnelijke schikking met het gerecht van 160 miljoen euro, een recordbedrag. Douane en Accijnzen vorderde echter nog 4,6 miljard euro (de waarde van de diamanten), plus nog een boete van 2,3 miljard euro. Die vordering werd afgewezen door de correctionele rechtbank van Antwerpen en het hof van beroep in Antwerpen. Het Hof van Cassatie oordeelde echter dat de zaak opnieuw moest voorkomen voor het hof van beroep in Gent. Oorspronkelijk zou dat gebeuren in maart van dit jaar, maar uiteindelijk gebeurt het op 5 februari 2020.

bron: Belga