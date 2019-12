Tien meldingen van fysieke kindermishandeling per dag

De politie heeft vorig jaar 3.520 meldingen van fysieke kindermishandeling binnen gezinnen gekregen. Dat zijn er net geen tien per dag. Experts waarschuwen dat het werkelijke aantal nog veel hoger ligt. Ook de meldingen van psychische mishandeling pieken, schrijven Het Laatste Nieuws en De Morgen vandaag. Het aantal aangiftes van fysieke kindermishandeling binnen gezinnen zit al jaren in de lift. In 2012 waren het er nog 2.779, vorig jaar waren het er 3.520. Dat is een stijging met een kwart. Bij psychische kindermishandeling is de stijging nog dramatischer. Vorig jaar kreeg de politie 810 meldingen, in 2012 waren dat er ‘maar’ 246 – of een toename met 229 procent.

Experts waarschuwen dat het probleem wellicht nóg groter is. Uit een bevraging van hogeschool UC Leuven-Limburg (UCLL) uit 2017-2018 bij een 2.000-tal leerlingen van verschillende scholen, blijkt dat 31,3 procent het afgelopen jaar slachtoffer is geweest van minstens één vorm van fysiek geweld in het gezin. Dat gaat van een ‘pedagogische tik’ tot het toebrengen van verwondingen.

Volgens Anne Groenen, hoofd onderzoek bij UCLL, is de stijging in de eerste plaats te wijten aan een groeiende sensibilisering. “Sinds 2016 kwamen er campagnes, een snellere opvolging, betere opleiding van politiemensen… Op Vlaams niveau werden de Family Justice Centers (FJC) opgericht. Daar werken teams van politie, gerecht en hulpverlening samen om de problematiek het hoofd te bieden.”

Wie met vragen over geweld, misbruik en kindermishandeling zit, kan terecht bij de hulplijn op het gratis nummer 1712 en op 1712.be. Kinderen en jongeren kunnen anoniem chatten via nupraatikerover.be.

bron: Belga