Spaans aftredend premier Sanchez mag nieuwe regering vormen

De socialist Pedro Sanchez heeft van de Spaanse koning Felipe VI woensdag het mandaat gekregen om een nieuwe regering te vormen. Zijn partij haalde bij de verkiezingen in november het grootste aandeel van de stemmen, maar behaalde toch geen absolute meerderheid. “Het is een mandaat dat ik met eer en met verantwoordelijkheid draag”, verklaarde Sanchez aan de pers. De Spaanse koning had dinsdag en woensdag een-op-eengesprekken gevoerd moet de leiders van achttien partijen.

“De Spanjaarden zijn de politieke ruzies en gevechten beu. Spanje heeft nood aan een periode van stabiliteit”, aldus de aftredend premier nog. Spanje heeft vier algemene verkiezingen beleefd in evenveel jaren, maar dat leverde nooit een stabiele regering op.

Het belooft een aartsmoeilijke regeringsvorming te worden. De PSOE van Sanchez won de verkiezingen, maar haalde niet voldoende stemmen voor een meerderheid. In theorie kan Sanchez een meerderheid vormen met Podemos, de kleinere linkse partij Mas Pas en de nationalisten en separatisten van Catalonië, het Baskenland en de Canarische eilanden. Maar zo’n coalitie zou moeilijk zijn. Bovendien ligt samenwerken met de Catalaanse partijen gevoelig.

