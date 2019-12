PVDA trekt met 100.000 handtekeningen en burgerwet voor hoger minimumpensioen naar Kamer

PVDA heeft 100.000 stemmen verzameld voor de invoering van een minimumpensioen van 1.500 euro netto per maand. De communistische partij lanceerde daarvoor drie maanden geleden een campagne, met de bedoeling de allereerste burgerwet te kunnen indienen. Dat heeft PVDA vandaag dan ook gedaan in de Kamer. Om de druk op te voeren, mikt PVDA nu op 250.000 handtekeningen. Het minimumpensioen van 1.500 euro was een van de speerpunten uit de verkiezingscampagne van de extreemlinkse partij. Om haar eis kracht bij te zetten, ging PVDA op zoek naar voldoende handtekeningen om een burgerwet in te dienen. Daarvoor waren 25.000 handtekeningen nodig, maar die kaap werd al lang gepasseerd. Intussen staat de teller al op liefst 100.000 handtekeningen.

De partij trok vandaag naar de griffie van de Kamer om het verzoekschrift voor de burgerwet neer te leggen, samen met de handtekeningen. Ze is ook van plan haar campagne voort te zetten, tot ze 250.000 handtekeningen heeft verzameld. Daarmee wil PVDA druk blijven zetten tot het minimumpensioen van 1.500 euro echt een feit is.

bron: Belga