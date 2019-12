“Paarsgroen is pest en cholera samen”, vindt Bogaert

“Paarsgroen is de pest en cholera samen”. Aan het woord is Kamerlid Hendrik Bogaert (CD&V), die zijn voorkeur voor een paarsgele regering vandaag in De Ochtend niet onder stoelen of banken stak. Hij belooft “elke lijn” van een paarsgroen verhaal “superkritisch te bekijken”. Bogaert vindt het ook positief dat de paarsgele piste, na de aanstelling van de nieuwe informateurs, “terug in de match” zit. “Het is de piste die de Vlaamse verkiezingsuitslag het meest reflecteert”. Om een paarsgeel verhaal te schrijven, moeten PS en N-VA tot mekaar kunnen worden gebracht. Voormalig preformateur Geert Bourgeois stelde nog niet zo lang geleden dat er een “Grand Canyon” gaapt tussen de Vlaamsnationalisten en de Franstalige socialisten.

Om de kloof te overbruggen, pleit Bogaert er voor het debat te de-ideologiseren. Daarvoor heeft hij een “klavertje vijf” achter de hand, rond thema’s waarbij PS en N-VA de “strijdbijl wat kunnen begraven”. Die voorstellen gaan over de pensioenen, begeleiding van werklozen, SWT en het minimumloon.

