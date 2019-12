Opschudding in Mexico over schilderij dat nationale held Zapata als homo afbeeldt

Naakt en op hoge hakken: deze voorstelling van de nationale held Emiliano Zapata in een schilderij heeft protest uitgelokt in Mexico. Tientallen landarbeiders uit Zapata’s geboortestreek in de staat Morelos blokkeerden gisteren de ingang van het Paleis voor Schone Kunsten in Mexico-stad. Ze protesteerden tegen het schilderij dat er tentoongesteld wordt en dat Zapata (1879-1919) in hun ogen als een homoseksueel voorstelt. De legendarische generaal van de revolutie, met de markante snor, wordt er naakt, op hoge hakken en met een roze hoed afgebeeld op een wit paard met een penis in erectie.

Zapata’s kleinzoon Jorge Zapata had voordien op een persconferentie aangekondigd dat hij het gerenommeerde kunstenhuis en kunstenaar Fabián Cháirez zou aanklagen. De nakomelingen van de helden van de plattelandsbevolking in de Mexicaanse revolutie (1910 tot 1917) kunnen niet aanvaarden dat die als homo’s worden afgebeeld.

Volgens mediaberichten kwam het aan het museum tot schermutselingen tussen protesterende leden van een vakbond van landarbeiders en tegenbetogers. Over schade of zware verwondingen waren er geen berichten. Het werk maakt deel uit van een tentoonstelling over Zapata, die sinds 27 november en tot 16 februari in het Palacio de Bellas Artes in de hoofdstad van het Latijns-Amerikaanse land loopt.

De Mexicaanse president Andrés Manuel López Obrador werd vandaag op een persconferentie over het voorval aangesproken en riep tot dialoog op. Kunstenaars mogen niet gecensureerd worden, maar men moet ook naar de familie Zapata luisteren, zei hij.

