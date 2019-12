Nizar Trabelsi: “Belgische staat respecteert justitie niet”

Een brief van de Belgische ambassade in Washington in november 2019 stelt dat een uitspraak van het hof van beroep in Brussel over de uitlevering van Nizar Trabelsi niet moet worden gevolgd. Dat schrijven La Libre en la Dernière Heure vandaag. Volgens de advocaten van Trabelsi, die veroordeeld werd omdat hij een aanslag wou plegen op de militaire basis van Kleine-Brogel, respecteert de Belgische staat de rechterlijke macht niet. Nizar Trabelsi werd in 2004 veroordeeld door het hof van beroep te Brussel voor een poging om in 2001 een aanslag te plegen op de militaire basis Kleine-Brogel, waar het Amerikaanse leger was gestationeerd.

Hij zou worden berecht in de Verenigde Staten, waar hij in september van dit jaar in 2013 werd uitgeleverd. De Amerikaanse justitie is van plan Trabelsi te veroordelen voor dezelfde feiten als die waarvoor hij in België is berecht.

Het hof van beroep in Brussel bevestigde op 8 augustus Trabelsi niet kan worden vervolgd in de Verenigde Staten voor de feiten die hem een veroordeling in België opleverden. Het arrest moest door de Belgische regering worden doorgespeeld aan de Amerikaanse gerechtelijke autoriteiten, maar een brief van 13 november 2019 van de Belgische ambassade in Washington stelt dat het hof van beroep van Brussel niet moet worden gevolgd en dat de minister van Justitie kan afwijken van gerechtelijke beslissingen over uitlevering.

Volgens de advocaten van Nizar Trabelsi suggereert deze brief dat Trabelsi, ondanks een rechterlijke beslissing, voor de tweede keer kan worden vervolgd en veroordeeld op basis van de misdrijven waarvoor hij in België is berecht. En dit is volgens hen “in strijd met de meest elementaire regels van het internationale recht”.

bron: Belga