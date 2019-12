Nieuwe Amerikaanse sancties tegen Iran

Kort na de jongste gevangenenruil met Teheran heeft de Amerikaanse regering nieuwe sancties opgelegd aan Iraanse bedrijven en personen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, zei in Washington dat onder meer strafmaatregelen werden genomen tegen een scheepvaartnetwerk dat voor de Iraanse Revolutionaire Garde wapens naar Jemen gesmokkeld zou hebben. De Verenigde Staten beschouwen de Revolutionaire Garde, een elite-eenheid van de Iraanse strijdkrachten, als een terreurorganisatie. Daarnaast werden sancties van kracht tegen drie handelsvertegenwoordigers van de Iraanse luchtvaartmaatschappij Mahan Air in de Verenigde Arabische Emiraten en Hongkong. De maatschappij staat al sinds 2011 op de sanctielijst van de VS.

De VS en Iran zijn sinds lang in een zwaar politiek conflict verwikkeld. Washington zet Iran met massale economische sancties onder druk om het land tot een koerswijziging in zijn atoomprogramma te dwingen, wat Teheran afwijst. De Amerikanen beschuldigen de Iraniërs er ook van het terrorisme in het Midden-Oosten in de hand te werken. De voorbije maanden stond het conflict tussen beide landen meermaals dicht bij een militaire escalatie.

Te midden van deze spanningen wisselden de twee staten het voorbije weekend twee gevangenen uit: een Amerikaanse historicus tegen een Iraanse biomedicus. Pompeo zei dat de VS zich inzetten voor de vrijlating van andere Amerikanen die in Iran onterecht in de gevangenis zitten. De Amerikaanse regering zal echter geen geld betalen of sancties versoepelen. Zolang Iran zijn houding niet verandert, zal de Amerikaanse regering haar koers van “maximale druk” voortzetten.

bron: Belga