Michel Preud’homme treft met Standard Arsenal: “Een stunt als we winnen”

Standard staat voor de zesde en laatste wedstrijd in Europa League-groep F met de rug tegen de muur. De Rouches, die zeven punten tellen, moeten morgen in eigen huis absoluut de drie punten pakken tegen leider Arsenal (10 punten). “We moeten gewoon proberen om de wedstrijd te winnen”, houdt coach Michel Preud’homme er vandaag de moed in. Als Standard met minstens vijf doelpunten verschil wint (en zo beter doet dan de 4-0 nederlaag in Londen), is de kwalificatie altijd binnen. Anders hangt het af van de andere groepsmatch tussen Eintracht Frankfurt (9 punten) en het uitgeschakelde Vitoria (2 punten).

“We mogen niet zomaar zeggen dat we halfweg 3-0 moeten voorstaan”, vertelde Preud’homme. “We spelen tenslotte tegen Arsenal. Zoals altijd beginnen we aan de partij met de gedachte dat we iets moeten neerzetten. We moeten laten zien dat we zaken uit de heenpartij hebben geleerd. Arsenal is een grote club en we zijn fier tegen hen te voetballen. In Londen toonden ze geen genade, maar nu willen we laten zien dat we onze plaats in de Europa League verdienen. Als we Arsenal kloppen, zal het een stunt zijn.”

Arsenal draait een slecht seizoen, maar won maandag wel nog eens in de Premier League van West Ham (1-3). “We zullen zien of het een goed moment is om Arsenal te treffen”, vervolgde de Luikse T1. “Als het een ploeg in crisis is, kunnen we dat van alle teams in België zeggen. Arsenal kan voor veel gevaar zorgen en heeft veel talent in de rangen. Bij ons zijn Maxime Lestienne en Gojko Cimirot beschikbaar om minstens een deel van de wedstrijd te spelen.”

