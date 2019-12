Emma Meesseman volgt Nina Derwael op als laureate van Vlaams Sportjuweel

Emma Meesseman heeft in het Brusselse hotel The Dominican het Sportjuweel ontvangen, een prijs van de Vlaamse Gemeenschap die wordt toegekend aan een sporter die in de loop van het jaar een opmerkelijke prestatie leverde of een uitzonderlijke loopbaan afsloot. Met Meesseman kwam er geen verrassende winnares uit de bus. In oktober schreef onze landgenote immers basketbalgeschiedenis door met Washington Mystics de WNBA-titel te veroveren en na afloop van de finale tegen Connecticut tot MVP (beste speelster) te worden uitgeroepen. Intussen is Meesseman alweer aan de slag bij de Russische topclub Ekaterinburg. Met de Belgian Cats, waar ze al jaren sterkhouder is, bikkelt ze begin komend jaar in Oostende voor een plaats op de Olympische Spelen in Tokio.

“Ik ben opnieuw heel vereerd dat ik een prijs win”, reageerde de 26-jarige Meesseman, die vorige week ook de Vlaamse Reus in de wacht sleepte. “Ik had nooit verwacht dat ik in mijn loopbaan twee individuele erkenningen zou krijgen. Dat bewijst nogmaals dat het een uniek seizoen voor mij was. Deze waardering in eigen land is heel mooi en toont dat de Belgen met mij meeleefden, ook al speelde ik in de Verenigde Staten ver van huis met wedstrijden ’s nachts in België. Dan is het zeker niet evident om in de kijker te staan.”

“Dit is ook een erkenning voor het vrouwenbasket in België”, vervolgde de West-Vlaamse. “Met de Belgian Cats kunnen we terugblikken op enkele heel knappe resultaten en ik hoop dat we die lijn de komende jaren kunnen doortrekken. De Olympische Spelen in Tokio vormen nu ons hoofddoel en het is toch wel mijn droom om België daar te vertegenwoordigen. In februari spelen we het kwalificatietoernooi in Oostende. Daar willen we echt knallen voor onze eigen fans.”

Vorig jaar viel turnster Nina Derwael in de prijzen. Atleten kunnen de prijs maar één keer in hun sportcarrière krijgen.

bron: Belga