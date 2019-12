Eén burger gedood en bijna 60 gewond bij aanval aan Amerikaanse basis in Afghanistan

In Afghanistan zijn deze morgen bijna zestig burgers gewond geraakt bij een aanval op een ziekenhuis vlak bij een grote militaire basis van het Amerikaanse leger. Eén vrouw kwam bij die aanval om het leven. Dat hebben lokale overheden meegedeeld. De aanval vond rond 6.00 uur (lokale tijd) plaats in de stad Bagram, in het oosten van het land. Volgens gouverneur Abdul Shukoor Qudusi ontploften toen twee bomauto’s. Daarop slaagden aanvallers erin binnen te dringen in het ziekenhuis, dat nog in aanbouw is. Er vonden gedurende twee uur vuurgevechten plaats.

De gouverneur spreekt van “krachtige explosies” die “één vrouw hebben gedood en bijna zestig burgers hebben verwond”. Ook verschillende huizen in de omgeving werden beschadigd. Op de plaats van de aanval werd ook nog een derde bomauto ontdekt, die evenwel niet is ontploft.

Een woordvoerder van de politie spreekt zelfs over een honderdtal gewonden.

In Bagram is de grootste basis van het Amerikaanse leger in Afghanistan gevestigd. De aanval vond plaats vlak bij de zuidelijke toegangspoort van die militaire standplaats.

Een woordvoerder van de NAVO-missie Resolute Support heeft bevestigd dat er een aanval plaatsvond “die snel werd beheerst en afgeweerd” door het Afghaanse leger en zijn alliantiepartners. “Er waren geen slachtoffers bij de VS en de coalitie. En de veiligheid van de luchtmachtbasis van Bagram kon worden verzekerd.”

De aanval werd nog niet opgeëist.

