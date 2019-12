Champions League – Club Brugge neemt tegen Real afscheid van kampioenenbal, Europese winter lonkt

Club Brugge ontvangt woensdagavond (21u) Real Madrid op de zesde en laatste speeldag in Champions League-groep A. De Belgische competitieleider hoopt na de partij zeker te zijn van een stek in de zestiende finales van de Europa League. Als Galatasaray niet wint bij groepswinnaar Paris Saint-Germain, is Club Brugge zeker van overwintering in de Europa League. Winnen de Turken in Parijs, dan moet ook blauw-zwart een zege boeken om op de derde plaats te eindigen.

“We kijken uit naar de wedstrijd. Tot nu hebben we een goede campagne achter de rug, al kregen we met drie punten minder dan we verdienden”, verklaarde Club Brugge-coach Philippe Clement dinsdag in het Jan Breydelstadion. “We hebben een laatste kans om meer punten te sprokkelen.”

“Zoals altijd in een thuismatch gaan we voor een zege”, zei Simon Mignolet, doelman bij blauw-zwart. “We hebben getoond in Madrid (waar Club Brugge de Koninklijke op 2-2 hield, nvdr.) dat we het hen moeilijk kunnen maken. Sindsdien weten we dat we een goede groep hebben en dat we van elke ploeg kunnen winnen. We zijn vol vertrouwen na onze match in Bernabeu. Mits het nodige respect en vanuit de organisatie kunnen we gevaarlijk zijn met de snelle jongens die we hebben. Met onze supporters achter ons kunnen we altijd iets meer. We gaan niet beginnen rekenen op basis van wat er in Parijs gebeurt.”

Simon Deli ontbrak zaterdag wegens een spierblessure tegen STVV (1-2 zege). De verdediger behoort nu wel tot de selectie. Clinton Mata en Krépin Diatta zijn geschorst na hun dubbele gele kaart in Istanboel. Clement kan wel beroep doen op aanvoerder Ruud Vormer, na drie schorsingsdagen opnieuw van de partij.

Het al voor de achtste finales geplaatste Real Madrid zal met een veredeld B-elftal aantreden, aangezien er voor de Koninklijke niets meer op het spel staat. Eden Hazard ligt in de lappenmand met een breukje in de rechterenkel en reisde niet af naar Brugge, net als onder anderen Marcelo, Toni Kroos en aanvoerder Sergio Ramos. Thibaut Courtois zal naar verwachting rust krijgen en in doel vervangen worden door Alphonse Aréola.

“Ik verwacht me aan een erg lastige wedstrijd”, zei Real-coach Zinédine Zidane. “Club Brugge speelt immers voor de derde plaats. Dit is geen oefenmatch voor ons, maar de Champions League. Dit is belangrijk voor het imago van de club. We willen onze winning streak voortzetten en goed spelen. We zullen ons ook met die gedachte voorbereiden.”

bron: Belga