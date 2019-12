Castagne trapt debutant Atalanta naar achtste finales Champions League

Atalanta Bergamo heeft zich vanavond op de valreep geplaatst voor de achtste finales van de Champions League. Op de slotspeeldag in groep C haalde de Italiaanse debutant het met 0-3 op bezoek bij de Oekraïense kampioen Shakhtar Donetsk. Rode Duivel Timothy Castagne opende na 66 minuten de score voor de bezoekers, Mario Pasalic verdubbelde even later op assist van voormalig Genkenaar Ruslan Malinovskyi de score en in de toegevoegde tijd werd het nog 0-3 via Robin Gosens. Voor de start van de laatste speeldag was City al zeker van de groepswinst en kwamen zowel Shakhtar, als Dinamo Zagreb en Atalanta nog in aanmerking voor de tweede stek, die eveneens recht geeft op een plaats in de achtste finales. De Oekraïners hadden met een tweede plaats de beste papieren in handen en mochten hun slotwedstrijd bovendien voor eigen publiek – al spelen ze een duizendtal kilometer verderop in Lviv – afwerken tegen Atalanta, terwijl Dinamo nog het bezoek kreeg van de Engelse landskampioen.

In de eerste helft dicteerde Shakhtar de wet en kwamen ze via Junior Moraes ook het dichtst bij een doelpunt. Het bleef echter 0-0 en na 66 minuten zag Castagne zijn moment gekomen. De Rode Duivel dook de zestien in en werkte kalm af – de VAR moest er nog aan te pas komen, maar de videoref zag er geen buitenspel in. Met een rode kaart voor de Braziliaanse back Dodo bracht Shakhtar zich nog wat meer in de problemen en toen Pasalic er enkele minuten later 0-2 van maakte, was het over en uit voor de thuisploeg. Het derde doelpunt viel diep in de toegevoegde tijd.

Met zeven punten eindigt Atalanta op de tweede plaats in de groep, op ruime achterstand van Manchester City (14). De Engelse kampioen sloot zijn groepsfase af met een 1-4 zege in Zagreb, na onder meer een hattrick van Gabriel Jesus. Kevin De Bruyne kwam niet in actie in de Kroatische hoofdstad. Shakhtar eindigt op de derde plaats en mag na de winterstop naar de Europa League, Dinamo is uitgeschakeld.

bron: Belga