Belgische klimaatministers bevestigen doelstelling van -35%

De vier Belgische klimaatministers hebben in de marge van de klimaattop in Madrid een eerste vergadering gehad over het nationaal klimaatplan dat eind dit jaar moet worden overgemaakt aan de Europese Commissie. Het ging volgens alle aanwezigen om een positieve en constructieve meeting, waarin de daling van de uitstoot met 35 procent tegen 2030 werd bevestigd. “We hebben het technische werk nog niet afgerond. Daarom zien we elkaar morgen opnieuw”, zei federaal minister Marie Christine Marghem woensdag op een persmoment in Madrid. Volgens haar moeten er enkel nog details worden geregeld. Morgenvoormiddag is er een technische vergadering tussen kabinetsmedewerkers en in de namiddag vergaderen de vier ministers opnieuw.

Brussels minister Alain Maron wees op het belang van persoonlijk contact, om misverstanden te vermijden. Volgens hem tonen de vier ministers begrip voor elkaar. Vlaams minister Zuhal Demir had het over wederzijds respect.

De vier zullen voor 31 december een plan overmaken aan Europa. Op 18 december zou die tekst moeten worden afgeklopt op een Overlegcomité in Brussel. Het document zal de ambitie bevestigen om de CO2-uitstoot met 35 procent te beperken tegen 2030, verzekerden de ministers. Het aandeel hernieuwbare energie zou volgens Alain Maron boven 18 procent uitkomen, maar een definitief niveau werd nog niet vastgelegd.

