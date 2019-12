“België wil bijdrage aan Green Climate Fund optrekken tot 100 miljoen”

De federale regering wil haar bijdrage aan het Green Climate Fund in de periode 2020-2023 verdubbelen, tot 100 miljoen euro. Dat heeft minister van Energie Marie Christine Marghem gezegd op de klimaattop in Madrid. De beslissing moet volgens haar in de loop van de komende dagen worden bevestigd door de ministerraad. Het Green Climate Fund opereert onder toezicht van de Verenigde Naties en verzamelt fondsen om ontwikkelingslanden te helpen omgaan met de gevolgen van de klimaatverandering. De Klimaatcoalitie had in de aanloop naar de klimaattop opgeroepen om de Belgische bijdrage te verdubbelen.

Daarnaast zullen de federale regering en de drie gewestregeringen ook 5,9 miljoen euro bijdragen aan het Adaptation Fund van de VN. Het Least Developed Countries Fund krijgt 17,7 miljoen euro. “In totaal heeft België dit jaar al voor 125,1 miljoen euro klimaatfinanciering toegezegd”, zei Marghem in Madrid. Ze riep in haar speech voorts op om volgend jaar de nationale doelstellingen bij te stellen die zijn overeengekomen in Parijs. “We kunnen ons niet permitteren om maatregelen in de marge te blijven nemen en moeten ambitieus en vastberaden zijn.”

Marghem onderschreef de ambitie van het Chileense voorzitterschap om van deze COP25 een ‘blauwe’ klimaattop te maken. “Laten we zorgen dat 2020 het jaar van de oceaan wordt”, aldus de minister.

