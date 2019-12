Belgen in het buitenland – Atlético mag als laatste naar achtste finales

Atlético Madrid heeft zich woensdagavond op de slotspeeldag in groep D van de Champions League verzekerd van de tweede plaats in de groep en het bijbehorende ticket voor de achtste finales. In het eigen Metropolitanostadion deden de Atléti wat ze moesten doen door met 2-0 te winnen van Lokomotiv Moskou. Golden Boy Joao Felix opende na zeventien minuten van op de stip de score, nadat Kieran Trippier een eerdere elfmeter had gemist. Felipe verdubbelde de voorsprong na de pauze.

In het andere duel in de groep verloor Bayer Leverkusen in eigen huis van Juventus, dat al zeker was van de groepswinst. Cristiano Ronaldo opende na 76 minuten de score voor de bezoekers, diep in blessuretijd maakte Gonzalo Higuain er nog 0-2 van. Ronaldo werd daarna nog belaagd door een supporter die het veld op kwam gerend en met z’n telefoon een selfie wou maken. De fan pakte Ronaldo daarbij bij zijn nek en de Portugees was daar duidelijk niet van gediend. Het Leverkusen van de Nederlandse coach Peter Bosz moet na de winterstop verder in de Europa League, Lokomotiv is uitgeschakeld.

In groep B lag de top twee al langer vast. Groepswinnaar Bayern München ontving op de slotspeeldag het Tottenham Hotspur van José Mourinho. De Duitse Rekordmeister haalde het met 3-1 en werd zo de eerste Duitse club die zonder puntenverlies uit de groepsfase komt. Kingsley Coman (14.), Thomas Müller (45.) en Philippe Coutinho (64.) zorgden voor de Duitse doelpunten, Ryan Sessegnon (20.) scoorde tegen voor de bezoekers, waarvoor Toby Alderweireld aan de aftrap verscheen. Jan Vertonghen was er niet bij in Beieren.

Olympiakos stelde in de slotfase de 1-0 zege en de derde plaats in de groep veilig tegen Rode Ster, met een elfmeter van Youssef El Arabi (87.) na handspel in de zestien.

Voor het eerst in de geschiedenis van de Champions League komen de teams die de achtste finales hebben bereikt uit de vijf grootste competities, die van Spanje, Engeland, Duitsland, Italië en Frankrijk. Spanje en Engeland leveren samen de helft van de overgebleven teams. Uit Spanje zijn dat Real Madrid, Atlético Madrid, FC Barcelona en Valencia en uit Engeland Tottenham Hotspur, Manchester City, Liverpool en Chelsea. Duitsland en Italië hebben allebei nog drie teams die in de race zijn, namelijk Bayern München, Borussia Dortmund en RB Leipzig (Duitsland) en Atalanta, Juventus en Napoli (Italië). Frankrijk levert met Paris Saint-Germain en Olympique Lyon twee teams.

bron: Belga