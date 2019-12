Aanval op hotel in Mogadishu beëindigd: elf doden

De aanval van de terreurgroep al-Shabaab op een hotel in de Somalische hoofdstad Mogadishu, heeft het leven gekost aan in totaal elf mensen, onder wie vijf terroristen. De Somalische ordediensten zijn er intussen in geslaagd een einde te maken aan de aanval, zo heeft regeringswoordvoerder Ismail Mukhtar Omar vandaag meegedeeld. Bij de elf doden bevinden zich twee hotelbewakers, twee leden van de veiligheidsdiensten, twee burgers en dus ook vijf aanvallers. Er raakten ook twaalf mensen gewond.

Een groep gewapende mannen had gisteren in de vooravond het hotel SYL bestormd. Volgens de politie konden op het moment van de aanval zowat honderd mensen uit het hotel gered worden. Na bijna zes uur konden de veiligheidsdiensten een einde maken aan de terroristische actie. Alle aanvallers werden gedood.

De terroristische organisatie al-Shabaab heeft de aanslag opgeëist via haar radiozender al-Andalus.

SYL ligt in de buurt van het presidentieel paleis en wordt vaak gebruikt door politici. Het hotel is in het verleden al verschillende keren het doelwit geweest van aanvallen van al-Shabaab.

Bron: Belga