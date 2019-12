WhatsApp-gebruikers niet te spreken over deze nieuwe feature

Onlangs heeft berichtendienst WhatsApp een nieuw laadscherm geïntegreerd. Dat zorgt voor heel wat klachten van trouwe gebruikers.

Met meer dan één miljard gebruikers in 180 landen is WhatsApp de populairste berichtenapp ter wereld. Elke aanpassing kan dan ook voor heel wat commotie zorgen, en nu eigenaar Facebook – dat WhatsApp in 2014 kocht – onlangs heeft besloten om het laadscherm te veranderen, is het prijs.

‘From Facebook’

Op het nieuwe laadscherm is onderaan ‘From Facebook’ te zien en het duurt ook langer dan vroeger vooraleer het chatscherm zichtbaar is, tot grote frustratie van heel wat gebruikers. Ze vragen zich af wat de bedoeling ervan is en dreigen er zelfs mee om de app om die reden te verwijderen. “Ik overweeg echt om WhatsApp van mijn telefoon te halen elke keer als ik dat ‘From Facebook’-laadscherm zie”, klinkt het onder meer op Twitter.

Associatie met Facebook niet gewenst

Een andere gebruiker sprak Facebook zelfs rechtstreeks aan over de kwestie. “Hé Facebook, kan je het ‘From Facebook’-zinnetje op het WhatsApp-laadscherm verwijderen? Je mag de app jaren geleden dan wel gekocht hebben, maar niemand wil eraan herinnerd worden dat Facebook iets met WhatsApp te maken heeft”, schreef hij op Twitter.

Really want to delete WhatsApp every time I see this ‘from Facebook’ loading page pic.twitter.com/fUVQ9GJf29 — Jamie Anderson 😷 (@aultered) December 5, 2019

Nice that they’ve “improved” @WhatsApp such that you have to put up with a loading screen each time you run it🤦‍♂‍ — James Tinmouth (@jtinmouth) December 8, 2019