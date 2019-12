‘The Irishman’ trekt 26 miljoen kijklustigen tijdens eerste week

Sinds 27 november kunnen Netflix-abonnees genieten van de nieuwste creatie van Martin Scorsese: ‘The Irishman’. De meer dan 3 uur durende film is al van bij de start een succes en laat slechts weinigen onberoerd. Nadat de streamingdienst vorige week nog aankondigde duidelijker te willen zijn over de kijkcijfers, wordt nu de daad bij het woord gevoegd.

Alleen al de hoofdrolspelers van ‘The Irishman’ weten menig kijker te verleiden. Met namen als Robert De Niro, Al Pacino en Joe Pesci was de film gedoemd om een ware hit te worden. Voeg daar nog Martin Scorsese als regisseur aan toe en je hebt een succesformule te pakken.

Golden Globe Awards

Dat blijkt ook duidelijk uit de kijkcijfers die Netflix op woensdag bekendmaakte. Tijdens de eerste zeven dagen na de release werd de prent niet minder dan 26,4 miljoen keer bekeken. Niet alleen het publiek, maar ook de filmwereld is vol lof over de film. Maandag nog werd aangekondigd dat ‘The Irishman’ genomineerd is voor niet minder dan vijf Golden Globe Awards. Daarmee moet hij alleen onderdoen voor ‘Marriage Story’, een andere Netflix-productie met Adam Driver en Scarlett Johansson in de hoofdrol.