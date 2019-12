Tarantino heeft plannen voor ‘Kill Bill 3’

Hollywoodregisseur Quentin Tarantino heeft inmiddels negen films op zijn naam staan. Hij had altijd gezegd dat hij er de brui aan zou geven na tien prenten, maar de vraag blijft: wat wordt zijn laatste magnum opus? Tijdens een interview heeft de regisseur laten weten dat hij het plan om ‘Kill Bill 3’ te draaien nog niet heeft opgeborgen.

De eerste twee ‘Kill Bill’-films waren een waar succes en zijn intussen heuse cultprenten geworden. De films draaien rond The Bride (vertolkt door Uma Thurman) en vertellen het verhaal van een huurmoordenares die, na een coma van vier jaar, wraak neemt op haar oud-collega’s omdat ze haar probeerden te vermoorden.

The Bride

Quentin Tarantino liet eerder al vallen dat hij graag een derde luik wou opnemen, ditmaal over de volwassen dochter van een van de oud-collega’s, Vernita Green. Of dat scenario nog steeds binnen zijn plannen past, is niet duidelijk, maar tijdens een radio-interview met Andy Cohen geeft hij alleszins aan dat het nog steeds mogelijk is dat er een ‘Kill Bill 3’ komt. “Ik weet nu wat ik ermee zou willen doen. Dat was het hele punt, tot een verhaallijn komen over wat er is gebeurd met The Bride sinds de vorige film. Ik wilde niet met iets belachelijks komen, dat verdient ze niet. Daar heeft ze te hard en te lang voor gevochten”, vertelt de filmmaker. Aan de vooravond van het interview zou hij de plannen ook al besproken hebben met Uma Thurman.