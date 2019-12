Gezond eten tijdens de feestdagen? 5 tips!

De decembermaand is voor veel mensen smullen geblazen. Met Sinterklaas proppen we ons vol met kruidnootjes, chocoladeletters en taaitaai, om niet lang daarna aan te schuiven bij een uitgebreid kerstdiner en daarna meteen een hele berg oliebollen op te smikkelen met nieuwjaar! Toch zijn er veel mensen die tijdens de feestdagen graag een beetje gezond willen blijven. Ben jij ook zo iemand? Dan hebben wij in dit artikel 5 tips voor je verzameld die je helpen om gezond te eten in deze feestmaand!

Stop als je vol zit

Deze eerste tip lijkt een open deur en volledig onnodig, maar toch wordt het vaak vergeten wanneer je een heleboel lekker eten voor je neus hebt staan. Je denkt dan vaak dat het zonde is om dat lekkere voedsel te laten staan, of je wil per se alles proeven. Je zit dan bijvoorbeeld al vol, terwijl het toetje nog geserveerd moet komen en dan kun je de verleiding toch niet weerstaan om dat dessert nog even naar binnen te proppen. Maar als je reeds genoeg gegeten hebt en al vol zit, dan zit je gewoon ook echt vol en dan kun je beter stoppen met eten!

Luister naar je eigen hongergevoel

Tijdens de feestdagen worden er vaak (en veel!) kleine hapjes en snacks geserveerd. Wil jij echter gezond blijven, maar vind je het moeilijk om “nee” tegen al die lekkere (maar helaas wel ongezonde) snacks te zeggen? Dan is het slim om bij jezelf na te gaan wanneer het slechts om de verleiding van het heerlijke hapje is, of dat je op dat moment ook echt trek hebt. De truc is om alleen te eten als je echt trek hebt!

Vergeet groenten niet!

Rond de kerstdagen zul je vaak maaltijden met vlees tegenkomen, waardoor de verleiding erg groot is om minder groenten te eten. Wil je het gezonder aanpakken, dan kun je beter bewust kiezen voor gerechten waar veel groenten in zit. Op internet is genoeg inspiratie voor lekkere kerstrecepten met veel groenten te vinden. Een ander idee is om een recepten-generator (bijvoorbeeld van Hello Fresh) te gebruiken om leuke ideeën voor recepten te vinden.

Zelf je cheat days bepalen

Heb je al vaker gezond gegeten of hier pogingen toe gedaan, dan herken je het fenomeen “cheat day” waarschijnlijk wel. Op deze dag mag je namelijk zelf bepalen wat je eet! Sommige mensen gaan op den duur elke dag een cheat day houden, maar dat raden wij je natuurlijk niet aan. Kies in plaats daarvan een dag per feest uit om lekker los te gaan. Kerst telt dus als een feest en nieuwjaar ook, dus dat zijn dan twee cheat days. Op deze manier geniet je op je cheat day extra veel van het lekkere eten, maar houd je het de overige dagen een beetje in de hand.

Eigen eetpatroon aanhouden

Tijdens de feestdagen denken de meeste mensen grootster wanneer het op eten aankomt. Er moet dan meer gegeten worden, want je krijgt immers veel eten voorgeschoteld! Toch is het natuurlijk helemaal niet nodig om tijdens de feestmaand ineens een heel ander eetpatroon aan te houden waarin je veel meer eet dan normaal. Als je het goed plant, dan kun je gewoon de de juiste portiegrootte voor het ontbijt, de lunch en het diner aanhouden, zonder dat je tussendoor nog grote maaltijden weg gaat werken. Probeer dus zoveel mogelijk je normale eetpatroon te volgen (dus 3 keer een uitgebreide maaltijd en niet meer) als je gezond de feestdagen in wil gaan.