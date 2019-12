Dit zijn de eerste namen voor de verrassingsconcerten tijdens Warmste Week

Over een week gaat de Warmste Week van Studio Brussel van start. Dit jaar kruipen Eva De Roo, Joris Brys en Fien Germijns in de studio om de luisteraars non-stop van radio te voorzien vanuit Kortrijk. Op het programma staan ook enkele verrassingsconcerten en daarvan zijn nu al enkele namen uitgelekt.

De Warmste Week vindt dit jaar plaats van 18 tot en met 23 december. Studio Brussel zal niet enkel non-stop radio maken, maar elke avond zullen er ook twee artiesten samen optreden voor het goede doel. Op het programma staan onder andere White Lies & Whispering Sons, Balthazar & Trixie Whitley, Bear’s Den & Selah Sue, Joost & Kraantje Pappie, Brihang & Het Zesde Metaal en Zwangere Guy & Arno.

Elke avond

Maar er is meer. Naast de aangekondigde back to back-concerten vindt er elke avond om 20 uur een verrassingsconcert plaats. Een tipje van de sluier is intussen al opgelicht. Zo staat op 23 december Rex Rebel, de nieuwe band van Sam Bettens, op het programma. Op kerstavond is de eer dan weer weggelegd voor Ibe, de cast van Ketnet-hit ‘#LikeMe’ en Jasper Steverlinck. Op de andere namen is het nog even wachten. Dit jaar zal Studio Brussel tijdens de Warmste Week geld inzamelen voor meer dan 2.000 goede doelen.