Dit waren de meest populaire zoektermen op Pornhub in 2019

Ook in 2019 werd er heel wat ‘afgesurft’ op de grootste sekssite ter wereld, Pornhub. Verrassender zijn bepaalde nieuwe trends in het zoekgedrag, zo blijkt uit het overzicht van dit jaar.

In het (bijna) afgelopen jaar werd Pornhub maar liefst 42 miljard keer ‘geraadpleegd’. Dat komt neer op 115 miljoen bezoekjes per dag. Dat zijn behoorlijk wat mensen, maar er werd ook heel wat nieuwe content geüpload: 6,83 miljoen nieuwe video’s, om precies te zijn. Goed voor 169 jaar kijkplezier.

Amateurs ‘on top’

Qua categorieën zochten mensen voornamelijk naar de volgende zaken: Amateur, Alien, POV, Belle Delphine, Cosplay, Mature, Bisexual, Apex Legends, ASMR en Femdom. Opvallend daarbij is dat de rubriek ‘Amateur’ er met kop en schouders bovenuit steekt. Daar is een goede reden voor, zo blijkt. “Mensen gaan duidelijk op zoek naar een realistischer beeld van seks. Bovendien is seks zoveel minder taboe geworden dat mensen die kicken op exhibitionisme hun gang kunnen gaan in de pornowereld zonder daar veel ervaring of duur cameragerief voor te moeten hebben. Met andere woorden: iedereen kan een pornoster zijn!”, legt Dr. Laurie Betito van het Sexual Wellness Center uit aan Ladbible.

Stiefmoeder tóch populair

Over naar de zoektermen die het afgelopen jaar het vaakst ingetypt werden in Pornhub: Japanese, Hentai, Lesbian, Milf, Korean, Asian, Step mom, Massage, Anal, Ebony, Big Ass, Teen, Threesome, Anime, Public, Creampie, Big Tits, Chinese, Gang bang, Latina, Cartoon, Indian, BBC, Joi en Squirt. Gezellig, toch?

De aanhouder wint

Afronden doen we met een positieve noot, want Pornhub-kijkers hebben het dit jaar vijftien seconden langer volgehouden dan vorige jaren. Een gemiddelde sessie duurt nu tien minuten en 28 seconden. Proficiat!