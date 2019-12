Beelden tonen hoe 24-jarige vrouw in Turnhouts café wordt aangerand

Op camerabeelden is te zien hoe een 24-jarige vrouw door een man aangerand werd in de toiletten van café De Zwarte Ruiter. Politie en parket zijn nu op zoek naar de dader.

De feiten speelden zich af op 27 juli van dit jaar rond half vijf ’s morgens. Een 24-jarige vrouw ging naar het toilet in café De Zwarte Ruiter in Turnhout. Op camerabeelden is te zien hoe een man plots binnenkomt en haar benadert. “Ik zat op het toilet. Toen ik uit de wc kwam, wou iemand mij terug in het toilet duwen. Ik heb hem van mij afgeduwd, maar hij begon me uit het wc-hokje te betasten en hij stak zijn tong in mijn mond. Het ging allemaal heel snel”, vertelt het slachtoffer in het VTM-programma Faroek.

In shock

Uiteindelijk duwt ze de man in het wc-hokje en verlaat ze de toiletten. “Ik ben meteen naar buiten gelopen en heb lang gehuild. Ik heb het tegen een vriendin verteld. Op een bepaald moment kwam hij naar buiten en herkende ik hem”, aldus de vrouw, die op dat moment in shock was en de dader niet achternaging.

Opdringerig

Uit de beelden blijkt dat de verdachte al de hele avond opdringerig was. “Hij zocht opvallend hard toenadering tot vrouwen. Pas op het einde van de avond ging hij echt over tot actie. Ik was enorm aangedaan door de beelden en werd er ook boos van. We hebben meteen contact opgenomen met de politie, want met zoiets mag je niet wegkomen”, vertelt zaakvoerder Dries Verdick.

Misschien niet enige slachtoffer

De vrouw kon gelukkig erger voorkomen, maar blijft met een wrang gevoel achter. “Ik blijf mij afvragen wat er gebeurd was als hij mij wel het wc-hokje kon intrekken. Het is belangrijk dat hij gevat kan worden, want ik heb het gevoel dat ik niet zijn enige slachtoffer ben”, klinkt het.

Contact opnemen met politie

De man heeft een licht getaande huidskleur, een baardje en snor en is slank gebouwd. Hij droeg op het moment van de feiten een witte T-shirt en een pet met een ster op. Wie tips heeft over de verdachte, kan de politie contacteren op 0800/30.300 of via [email protected].