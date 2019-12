Studentenprotest tegen plan regering voor bindende toelatingsproef lerarenopleiding

De Studentenraad van de hogeschool UCLL kant zich volgens het studentenblad Veto tegen het feit dat de nieuwe Vlaamse Onderwijsminister Ben Weyts overweegt om tegen 2022 een bindende toelatingsproef in te voeren voor de lerarenopleiding. Weyts wil de voor- en nadelen hiervan onderzoeken. In het Vlaams parlement verdedigde Weyts medio oktober de invoering met als argumenten “dat een toelatingsproef de status van leerkrachten versterkt en de aantrekkingskracht van het beroep verhoogt”. In tijden van lerarentekort is volgens Weyts “de neiging groot om zoveel mogelijk mensen aan te trekken”. De bedoeling van zo’n proef is echter net “om de lat hoger te leggen”.

Volgens Lieselot Ignoul, voorzitter van de Studentenraad van hogeschool UCLL dat een lerarenopleiding aanbiedt, legt zo’n proef de nadruk op kennis, wat een verouderde insteek is. Het zwaarste aan de opleiding was voor haar niet de theorie, maar de praktijk. “Dat meet je onmogelijk in een test. Ik heb leraren gekend die veel weten over hun vak maar het niet overgebracht kregen.” Een ingangsexamen zal de opleiding bovendien niet aantrekkelijker maken, meent ze.

bron: Belga