Simon Mignolet wil statement maken met zege tegen Real Madrid

Simon Mignolet en zijn ploegmaats hopen zich morgenavond te verzekeren van Europees voetbal na de winterstop. De Club Brugge-doelman mikt daarvoor op een driepunter tegen Real Madrid. Dat zei hij daags voor het duel met de Koninklijke op de zesde en laatste speeldag in Champions League-groep A. Bij een zege tegen Real is Club Brugge altijd zeker van overwintering in de Europa League. Maar ook als Galatasaray niet wint bij groepswinnaar Paris Saint-Germain, eindigt blauw-zwart sowieso op de derde plaats.

“Eigenlijk was onze Europese campagne al geslaagd door ons voor het kampioenenbal te plaatsen”, stelde Mignolet. “Al was het van bij het begin onze doelstelling om Europees te overwinteren. En daar gaan we morgen voor vechten.”

Met drie punten is Club Brugge tot nu toe maar karig beloond voor de geleverde prestaties, aldus Mignolet. “We hadden normaal gezien al een driepunter moeten krijgen. Ik denk dat we morgen een extra statement kunnen maken door een overwinning te pakken”, vervolgde de Rode Duivel. “Zoals altijd in een thuismatch gaan we voor een zege. We hebben getoond in Madrid (waar Club Brugge de Koninklijke op 2-2 hield, nvdr.) dat we het hen moeilijk kunnen maken. Sindsdien weten we dat we een goede groep hebben en dat we van elke ploeg kunnen winnen. We zijn vol vertrouwen na onze match in Bernabeu. Mits het nodige respect en vanuit de organisatie kunnen we gevaarlijk zijn met de snelle jongens die we hebben. Met onze supporters achter ons kunnen we altijd iets meer. We gaan niet beginnen rekenen op basis van wat er in Parijs gebeurt.”

Zinédine Zidane stuurt niet zijn sterkste elftal het veld op, aangezien er voor Real Madrid niets meer op het spel staat. “We weten inderdaad niet 100 procent zeker wie er aan de aftrap zal staan. Wat wel zeker is, is dat het een geweldig team zal zijn”, waarschuwde Mignolet. “Morgen zal elke speler van hen de kwaliteiten hebben om het shirt van Real te dragen.”

