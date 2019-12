Politie start strafrechtelijk onderzoek na uitbarsting Whakaari/White Island

Na de vulkaanuitbarsting in Nieuw-Zeeland, waarbij zeker vijf slachtoffers om het leven zijn gekomen, heeft de politie vandaag een strafrechtelijk onderzoek geopend. Daarbij is de vraag ook of de dodelijke of gewonde slachtoffers vermeden hadden kunnen worden. Zeker acht mensen zijn nog vermist op het eiland, maar de politie zegt dat er praktisch geen hoop meer is dat ze nog in leven zijn. Onder de dodelijke slachtoffers zijn er volgens mediaberichten ook twee opgeleide gidsen, die de groep gisteren begeleidden op het eiland. De vulkaan van Whakaari (in Maori) of White Island (in Engels), ongeveer vijftig kilometer van de oostkust, is de actiefste vulkaan van Nieuw-Zeeland. Ondanks de toegenomen activiteit vaarden de voorbije weken verschillende plezierbootjes nog naar het eiland. Ieder jaar bezoeken tienduizend toeristen het eiland.

Een politiewoordvoerder reageerde ook op kritiek op de reddingswerkzaamheden. “We geloven absoluut dat iedereen die maandag geëvacueerd kon worden, ook gered is”, zei hij.

Er liggen ook nog 31 gewonden in het ziekenhuis, sommige met zware brandwonden. Een woordvoerder van het Nieuw-Zeelandse ministerie van Gezondheid zegt dat ze mogelijk niet allemaal zullen overleven. Meer dan twintig gewonden verkeren in kritieke toestand.

