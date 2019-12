Griekse eilanden protesteren tegen opening van nog meer asielcentra

De gemeentelijke diensten zullen vandaag dicht blijven op vijf Griekse eilanden die momenteel de meeste migranten herbergen. Ze protesteren daarmee tegen regeringsplannen om gesloten centra te openen om de toestroom van migranten op te vangen. De protesten hebben als doel de “dramatische toestand” aan te klagen van de kampen die er al zijn. Men wil niet weten van nog meer asielcentra, aldus het gemeentebestuur van Chios.

Griekenland is dit jaar de belangrijkste toegangspoort geworden voor asielzoekers die vanuit Turkije naar Europa willen. Er zitten al meer dan 37.000 personen in kampen op vijf eilanden, terwijl de oorspronkelijk capaciteit voorzien was voor 6.200 personen.

De Griekse regering heeft gezegd dat ze de “vuile” kampen wil vervangen door “gesloten” infrastructuur met meer capaciteit, maar de lokale autoriteiten zeggen dat ze minder migranten willen ontvangen.

De besturen van Lesbos, Chios, Samos, Kos en Leros willen dat de aantallen migranten in verhouding blijven met de lokale bevolking. In Chios is het aantal asielzoekers al op meer dan 12 procent van de bevolking van 52.000 zielen gekomen. Dat aantal wordt als te groot aangevoeld door de mensen op het eiland.

Bron: Belga