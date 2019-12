Ethyleenlek Westerlo – Affakkelen bij Ineos afgerond, rampenplan allicht tot woensdag van kracht

In Westerlo blijft de gemeentelijke fase van het rampenplan allicht nog tot woensdagmiddag van kracht vanwege het lek in een pijpleiding met ethyleen in de industriezone van Oevel nabij de E313. Dat meldt de gemeente dinsdagochtend. Het affakkelen van overtollig ethyleen aan de kant van Laakdal bij chemiebedrijf Ineos is afgerond, aan de andere kant van het lek in Zandhoven wordt er nog tot dinsdagnamiddag verder afgefakkeld. Als er voldoende ethyleen uit de leiding is weggehaald om de druk sterk te verlagen, kunnen er graafwerken starten om tot aan het lek te geraken en dat vervolgens te herstellen. Die werkzaamheden zullen in principe woensdagvoormiddag starten. Tot dan blijft het rampenplan actief. De Civiele Bescherming en de beheerder van de pijplijn blijven intussen metingen doen om de situatie in te schatten.

Het lek ontstond in de nacht van donderdag op vrijdag aan een pijpleiding tussen de Antwerpse haven en Duitsland, ter hoogte van het bedrijf Estée Lauder in Oevel. Omdat ethyleen brandbaar is, werd de gemeentelijke fase van het rampenplan geactiveerd. In twee bedrijven werd de productie stilgelegd, maar voorts waren er geen maatregelen nodig in de omgeving. Tijdens het affakkelen in Laakdal moesten omwonenden wel een tijdje ramen en deuren gesloten houden.

