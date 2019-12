Duitsland doet nieuw voorstel voor taks op financiële transacties

Berlijn heeft een nieuw voorstel gelanceerd voor een Europese belasting op financiële transacties. De discussie over deze Europese variant op de Tobintaks gaat al jaren amper vooruit, en de Duitsers hopen de onderhandelingen met dit voorstel nieuw leven in te blazen. Ook België nam aan de onderhandelingen deel, en moet net als acht andere Europese landen het voorstel doorgestuurd gekregen hebben. Het voorstel van de Duitse minister van Financiën Olaf Scholz (SPD) bestaat uit een belasting van 0,2 procent op de aankoop van aandelen van bedrijven met een beurswaarde van meer dan 1 miljard euro. Behalve België en Duitsland maken ook Frankrijk, Italië, Spanje, Portugal, Griekenland, Oostenrijk, Slovakije en Slovenië deel uit dit samenwerkingsverband rond deze belasting. “Voor de eerste keer sinds 2011 bevinden we ons in een positie die ons toelaat een akkoord te sluiten”, aldus Scholz in een brief aan zijn ambtgenoten. In de brief drukt hij nog de hoop uit dat de procedure voor Europese wetgeving “snel afgewerkt” kan worden.

De handel in obligaties en derivaten zal met dit voorstel niet belast worden. Dat ook derivaten uitgesloten zijn, verrast, omdat die handel als heel speculatief bekend staat.

Vanuit Parijs werd het voorstel alvast toegejuicht. “We gaan de tekst in detail lezen om ervoor te zorgen dat het uiteindelijke akkoord zo ambitieus is als de Franse belasting die al bestaat”, aldus de Franse minister van Economie Bruno Le Maire. In eigen land ligt Scholz echter al onder vuur van oppositie en coalitiepartner CDU voor dit voorstel.

En ook Oostenrijk is niet opgezet: Wenen wil een zo breed mogelijke belasting. Bij Europese diplomaten in Brussel is vandaag al te horen dat er ergernis is over de verrassende aankondiging van Scholz.

Het idee om een belasting te heffen op financiële transacties doet al de ronde sinds de jaren 70, en kende na de laatste financiële crisis een heropleving. De Europese commissie kwam toen met een voorstel, maar verschillende landen wilden daar niet meer verdergaan. Een tiental landen, waaronder dus België, gingen daarop samen aan tafel zitten om toch tot een akkoord te komen. De afgelopen jaren werd echter zo goed als geen vooruitgang geboekt in die groep van landen. In Frankrijk, Italië en Groot-Brittannië bestaan al taksen op financiële transacties.

Bron: Belga