Didier Deschamps verlengt contract bij wereldkampioen Frankrijk tot na WK 2022

Didier Deschamps heeft zijn contract als bondscoach bij Frankrijk verlengd tot na het WK van 2022 in Qatar, zo vernam nieuwsagentschap AFP vandaag uit goede bron. De 51-jarige Deschamps is al sinds de zomer van 2012 bondscoach van zijn land. Het grootste succes werd vorig jaar geboekt, toen Les Bleus de wereldtitel veroverden in Rusland. In de halve finales hadden ze België in Sint-Petersburg met het kleinste verschil uitgeschakeld. Ook komend jaar op EURO 2020 zal Frankrijk het te kloppen land zijn. Op het EK van 2016 werden ze voor eigen publiek verliezend finalist.

De vorige overeenkomst van Deschamps bij de Franse federatie (FFF) zou na EURO 2020 aflopen. Volgens AFP zal de contractverlenging deze namiddag tijdens een persconferentie reeds bevestigd worden door Deschamps zelf en bondsvoorzitter Noël Le Graët.

Bron: Belga