Cultuurinvestering stad Brussel: “Sympathiek, maar slechts pleister op grote wonde”

Kobe Matthys, deelnemer aan de beweging State of the Arts, het ongeruste kunstenaarsplatform dat ontstond in 2013 als reactie op de besparingen in cultuur, reageert met een positief maar gelaten gevoel op de extra investering van de stad Brussel in de culturele sector. Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) geeft geen verdere commentaar. “Het is een sympathiek initiatief vanuit de stad Brussel. Vooral het Kangouroe BXL-project ter bevordering van de samenwerking tussen kleine artiesten en organisaties en grote cultuurhuizen is zeer zinvol”, vindt Matthys. “Tegelijkertijd is die 300.000 euro vanuit de stad Brussel maar een kleine pleister op een grote open wonde, wetende dat de Vlaamse Gemeenschap in 2020 alleen al 10 miljoen euro terugtrekt uit het kunstendecreet.”

Alle beetjes helpen, maar de 60 procent die gesnoeid wordt in de projectsubsidies blijft een slag in het gezicht van de meeste kunstenaars. Daarom zullen ze ook op straat blijven komen. “Het was voor deze laatste besparingsronde al een scheefgetrokken situatie, want vele kunstenaars zetten nieuwe initiatieven op touw op basis van projectsubsidies. Enkel wanneer een kunstwerk reeds goed draait, zullen organisaties en instellingen dat beginnen programmeren”, zegt Matthys.

Op donderdag 19 december wordt er door de cultuursector opnieuw geprotesteerd aan het Vlaams parlement onder de noemer “Hear My Voice”. In de avond, wanneer de begroting – en dus de cultuurbesparing – wordt gestemd, is het de bedoeling om onder begeleiding van een dirigent een reusachtig koor te vormen met alle protestvoerders.

Vlaams-minister president Jan Jambon reageert van zijn kant kort op de Brusselse cultuurinvestering. “Brussel is een autonoom gewest en verder heb ik daar geen commentaar op te geven”, aldus Jambon.

bron: Belga