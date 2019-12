Champions League basket (m) – Antwerp lijdt zesde nederlaag

Op de achtste speeldag in de Champions League basketbal heeft Antwerp dinsdag een zesde nederlaag geleden. Voor eigen publiek gingen de Giant met 60-65 onderuit tegen het Spaanse San Pablo Burgos. Bij de rust was het 22-28. In het derde kwart kwam Antwerp op voorsprong (42-41), maar wel maar voor heel even. Hans Vanwijn (19 punten) en de Canadees Owen Klassen (15 punten, 12 rebounds) waren de uitblinkers bij de thuispoeg. Bij Bilbao kwam elke speler tot scoren. Jasiel Rivero was met 15 punten het best bij schot.

In de stand van groep B is Antwerp met nog zes matchen voor de boeg zevende en voorlaatste. De top vier plaatst zich voor de achtste finales (best of 3).

In groep C moest Retin Obasohan met het Duitse Bröse Bamberg met 80-84 de duimen leggen voor het Tsjechische Nymburk. Obasohan scoorde 7 punten (3/5 2 pts, 0/1 3pts, 1/1 vrijworpen), plukte een rebound en gaf één assist in 12 minuten speeltijd.

.

bron: Belga