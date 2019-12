Batibouw gratis te bezoeken op weekdagen vanaf 16 uur

De editie 2020 van Batibouw zal gratis te bezoeken zijn op weekdagen vanaf 16 uur (nocturne uitgezonderd), met een specifiek ticket dat enkel online beschikbaar is. Dat heeft FISA, de organisator van de de grootste Belgische beurs voor bouw, renovatie en inrichting, vandaag bekendgemaakt tijdens een persconferentie. Batibouw 2020 vindt plaats van zaterdag 29 februari tot en met zondag 8 maart, en is daarmee twee dagen korter. De twee dagen die in het verleden uitsluitend op professionele bezoekers waren gericht, vallen weg en worden vervangen door drie onafhankelijke professionele beurzen. De openingsuren van de beurs worden ook gewijzigd. “Omwille van de verkeersdrukte op de Brusselse ring hebben we in het verleden gemerkt dat veel bezoekers al vroeg in de namiddag vertrokken om de files te vermijden”, zegt Fréderic François van FISA. Daarom zal de beurs op weekdagen nu later openen (12.00 uur in plaats van 10.00 uur) en later sluiten (20.30 uur in plaats van 18.30 uur). “Zo geven we bezoekers de mogelijkheid om op het salon te blijven tot na de files. Mensen die in het Brusselse werken kunnen bovendien nog na het werk Batibouw een bezoek brengen.” In het weekend zal de beurs geopend zijn van 10.00 uur tot 18.30 uur.

De beurs wordt ook verder gedigitaliseerd. Alle bezoekers zullen voortaan geregistreerd worden (voor gegevensverwerking en opvolging na het salon) en er komt een applicatie met een interactief beursplan. Online registratie vooraf wordt dan ook aanbevolen om tijdens het event files te vermijden aan de scanning.

De indeling van de Paleizen van Brussels Expo wordt gewijzigd en interactieve zones moeten voor meer bezoekersbeleving zorgen. In Paleis 4 worden vier woningen ingericht in een “inspiratiezone” en komt er een zone rond alternatieve manieren van wonen: van een boomhut over een container tot een drijvend huis. In Paleis 12 komt een conferentiezone en in Paleis 3 een zone rond verhuizen en een do it yourself-zone in samenwerking met Brico.

Tickets kosten 15 euro aan de kassa en 13,50 euro online via batibouw.com. Kinderen tot 6 jaar kunnen de beurs gratis bezoeken. Batibouw lokte vorig jaar 257.000 bezoekers, een daling met 10 procent.

bron: Belga

