Algemene staking Frankrijk – Oproep tot lokale acties op 12 december, nieuwe nationale actiedag op 17 december

De Franse vakbonden die actievoeren tegen de pensioenhervorming van de regering willen donderdag in verschillende steden betogen en staken. Volgende week dinsdag volgt dan een nieuwe nationale mobilisatie. Dat heeft het vakbondscollectief dinsdagavond aangekondigd, na een vergadering van drie uur. Ook volgend weekend staan nieuwe acties gepland. Naar de nationale actiedag moet meer volk afzakken dan vandaag/dinsdag het geval was. “Onder andere in Parijs moet een grote betoging gehouden worden”, zei Catherine Perret van vakbond CGT.

In heel Frankrijk zijn dinsdag 339.000 betogers de straat opgetrokken tegen de pensioenhervorming van president Emmanuel Macron. Dat meldt het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken. Eerder sprak de topman van vakbond CGT, Philippe Martinez, nog van 885.000 betogers. De opkomst is sowieso een pak lager dan bij de vorige actie vorige week donderdag. Toen telde Binnenlandse Zaken 806.000 manifestanten. De bonden hadden het toen over 1,5 miljoen mensen. In Parijs telde het ministerie dinsdag 39.000 betogers.

bron: Belga