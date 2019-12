Zangeres van Roxette is overleden

Marie Fredriksson, de zangeres van Roxette, is maandagochtend overleden op 61-jarige leeftijd. Dat maakt de Zweedse krant Expressen vandaag bekend, na bericht van haar manager. De popster uit Zweden was al lange tijd ziek.

Marie creëerde de groep Roxette samen met Per Gessie in 1986. De Zweedse krant Express publiceerde vandaag het overlijdensbericht, met de boodschap: “Marie wordt erg gemist door haar echtgenoot, Mikael Bolyos, en haar twee kinderen.”

De popgroep Roxette is vooral bekend van hits als ‘It Must Have Been Love’, ‘Joyride’, ‘Listen To Your Heart’ en ‘The Look’. Marie heeft een echtgenoot Mikael Bolyos en twee kinderen Josefin (26) en Oscar (23).